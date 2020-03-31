علي المسعود - -الأوديسة العراقية- - فيلم يروي قصص العراقيين وهجرتهم

2020/03/31 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #علي_المسعود الأوديسة هي واحدة من ضمن ملحمتين إغريقيتين كبريين منسوبتين إلى هومر.وهي جزئيا تتمة لملحمة الإلياذة المنسوبة هي الأخرى إلى هومر.وتعد ركنا رئيسيا للأدب الغربي الحديث، فهي ثاني أقدم عمل أدبي انتجته الحضارة الغربية، بينما الالياذة هي الأقدم .يعتقد العلماء أن الأوديسة الفت بنهاية القرن الثامن قبل الميلاد ، في منطقة ايونيا اليونانية الساحلية في الاناضول .تركز القصيدة على البطل الاغريقي، أوديسيوس، ا......

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