محمد بقوح - كورونيات (2)

2020/03/31 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح يبدو أن كورونا خلطت الأوراق..و قلبت المفاهيم.الشوارع خالية من المارة.الأخبار تفيد بسقوط المئات، بل الآلاف من ضحايا كورونا كل يوم في العالم.هنا في إنزكان..فقط ضجيج السيارات هو من يقول للجميع : أنا الموجود السائد راهنا..في ظل تراجع الحركة البشرية بشكل غير معهود.بين الحين والحين، تصلك من بعيد أصوات سيارات الإسعاف المهيبة.الخوف والدهشة والغربة والحذر والصمت القاتل..كلها أحاسيس وهواجس و......

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