2020/03/31 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح تدهور اسواق النفط: آليات الحاضر واستشراف المستقبل .مظهر محمد صالحترتبط اسواق النفط العالمية الراهنة بوضعين مختلفين من حالات المرونة السعرية في العرض والطلب .فالسوق الاولى وهي السوق الحقيقية ذات الصلة بالاستخراج والانتاج والتسويق والتي تتمتع بقدر عالي من اللامرونة في عرض النفط الخام تحت اي قدر من الاسعار .وفي جانب الطلب العالمي لهذه السوق الحقيقية فهو الاخر يتمتع بدرجات عالية من الل......

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