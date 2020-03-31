اقليم كردستان يمدد حظر التجوال 10 ايام

2020/03/31 | 18:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن وزير الداخلية في إقليم كردستان ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في عموم أنحاء الإقليم لمدة عشرة أيام إضافية، مع تقديم عدة تسهيلات.

وقال أحمد في مؤتمر صحفي تابعته "الغد برس" إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لعشرة أيام أي حتى 11 نيسان المقبل، بعد إجراء مناقشات مستفيضة بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الصحة وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".

وأشار إلى أهمية "سريان حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا شاكراً التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات".

وأوضح أن "القرار يشمل منع الدخول إلى إقليم كردستان مع استمرار الحركة التجارية على حاله".

وأكد "تم تخصيص العديد من أرقام الهواتف لتلبية الاحتياجات الضرورية للمواطنين"، داعياً إلى "التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية في تطبيق حظر التجوال وعدم استغلال الاستثناءات المعلنة لتحقيق أغراض شخصية".

وحول تقديم تسهيلات بشأن تطبيق القرار، أكد أن "حظر التجوال يشمل المركبات والمارة، ومع ذلك تم تخويل المحافظات والأقضية والنواحي بإصدار التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات"، مشيراً إلى "إعطاء مهلة 72 ساعة للسماح بالتنقل للم شمل الأسر التي انقطع أفرادها عن بعضهم البعض".

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