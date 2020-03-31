الخارجية: تسيير رحلة جوية استثنائية لاعادة 115 مواطنا من يبلاروسيا الى العراق

2020/03/31 | 18:06 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن تسيير رحلة جوية استثنائية لاعادة 115 عراقيا من بيلاروسيا.

وقال الصحاف في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وسفارة جمهورية العراق في موسكو، وبمتابعة من السفير والكادر الدبلوماسي، تسير الرحلة الاستثنائية الاولى للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في بيلاروسيا ، وعلى متنها نحو (115) مواطنا".

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