2020/03/31 | 18:07 - المصدر: الغد برس

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بومبيو: واشنطن سترفع العقوبات عن فنزويلا إذا التزمت بشروط الخطة ا

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بومبيو: واشنطن سترفع العقوبات عن فنزويلا إذا التزمت بشروط الخطة الأمريكية

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