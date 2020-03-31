نفط ذي قار تقدم مليوني دولار دعما للقطاع الصحي في مكافحة فيروس كورونا

2020/03/31 | 18:07 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

خصصت شركة نفط ذي قار، اليوم الثلاثاء، مليوني دولار لدعم القطاع الصحي في دائرة صحة ذي قار لغرض مكافحة فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مدير عام دائرة صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري، في بيان تلقته "الغد برس"، ان "هذه المبالغ سيتم من خلالها تجهيز الدائرة بالأجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة من هذه المبالغ المخصصة وفق لجنة مشكلة في شركة النفط".

واضاف "وتضم في عضويتها مهندس اجهزة طبية من دائرتنا في هذه اللجنة، وتتولى هذه اللجنة دعم خلية الازمة في دائرتنا ونحن بدورنا نقدم شكرنا وتقديرنا لهذه الجهود والدعم كونه يصب في خدمة ابناء محافظتنا".

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