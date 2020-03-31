2020/03/31 | 18:08 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو: سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأميركية بالعراق) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو: سنرد على الهجمات التي تستهدف مواطنينا في القنصلية والسفارة الأميركية بالعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).