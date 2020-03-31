بالوثيقة … وزارة التربية تقرر إلغاء نقل و تكليف معن الهيتاوي الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات

2020/03/31 | 18:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة التربية تقرر إلغاء نقل و تكليف معن الهيتاوي الرئيس السابق لمفوضية الانتخابات … و على وزارة التجارة إلغاء امر نقل و تكليف عضو المفوضية السابق غسان المحمدي أيضآ ….لانه ليس من المنطق نقل أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات … Readmore

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