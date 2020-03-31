2020/03/31 | 18:15 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} أعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في الشعلة.وقالت الدائرة، إنه "تم تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الشعلة محلة ٤٦٠ لرجل بعمر ٢٩ سنة وإمرة بعمر ٢٥ سنة من اقارب الحالة التي تم تسجيلها يوم امس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الكرخ تسجل حالتي إصابة لشاب وبنت في منطقة الشعلة ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الكرخ تسجل حالتي إصابة لشاب وبنت في منطقة الشعلة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).