الزرفي : الأزمة تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني

2020/03/31 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، الى اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني، وتأمين توزيع مفردات بطاقة التموين، ورواتب المتقاعدين.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان إن الزرفي اطلع على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا، وذلك أثناء استقباله كل من وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي.

وأكد الزرفي بحسب البيان أن الأزمة الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني وفي مقدمتها تأمين وتوزيع مفردات بطاقة التموين ورواتب المتقاعدين، مشيرا أن هذا الملف يشكل أولوية في أي خطة طوارئ توضع لمواجهة تداعيات هذا الوباء.

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