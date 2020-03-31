وفاة “جعفر آذربند” أحد ممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي متأثراً بإصابته بفيروس كورونا

2020/03/31 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وسائل اعلام إيرانية، وفاة رجل الدين “جعفر آذربند “، احد ممثلي المرشد الإيراني علي خامنئي، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للانباء، ان آذربند وهو أمام الجمعة في مدينة ” جهار برج مياندوب”، خامس اكبر مدن محافظة آذربيجان الغربية، وممثل المرشد فيها، توفي بعد ان مكث عدة أيام في العناية المركزة بإحدى المستشفيات، جراء اصابته بعدوى الفيروس، في المدينة التي تعتبر واحدة من بؤر انتشار الوباء .

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