البنك المركزي: لم نصل الى مرحلة الخطر والأزمة والفزع

2020/03/31 | 18:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مدير عام المحاسبة في البنك المركزي العراقي احسان شمران، إنه لا يوجد ما يدعو للتشاؤم بشأن الوضع المالي للبلاد.

وأكد في تصريح، أن رواتب الموظفين مؤمنة، ورواتب شهر نيسان متوفرة، مؤكدا أن البنك المركزي لن يترك العراق في خطر.

وأشار الى أن الوضع المالي للعراق لم يصل بعد الى مرحلة الخطر، ولا الى مرحلة الازمة والفزع، مضيفا أنه لم يعد هناك شيء اسمه طبع العملة على حد تعبيره.

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