أسعار جنونية للأغذية بسبب كورونا… ولا رادع لجشع التجار

2020/03/31 | 18:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أسعار المواد الغذائية الأساسية، تسجيل ارتفاع متكرر، وغير منطقي في أسواق مناطق السلطات السورية، في حين لم تحرك الحكومة ساكناً حتى الآن لكبح طمع التجار.وسجلت #أسعار عدد من

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