هل ينهار سد دهوك مع وصول المنسوب لحده الأقصى؟

2020/03/31 | 18:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير سد دهوك، يوم الثلاثاء، عن ارتفاع منسوب مياه السد الى حده الأقصى، وفيما أشار الى البدء بتصريف المياه، استبعد المخاوف من انهيار السد.

وقال مدير السد فيصل عزيز في تصريح لشفق نيوز، انه لوحظ "ارتفاع منسوب مياه سد دهوك إلى حده الأقصى باستيعاب 52 مليون متر مكعب من المياه"، مشيراً إلى أن الفنيين بدأوا بتصريف المياه من فوهة التصريف داخل بحيرة السد باتجاه المجرى الرئيس.

واستبعد عزيز أي مخاوف من انهيار السد، منوها على ان "سد دهوك يستخدم للزراعة وتجهيز عدد من أحياء دهوك بالمياه".

وبدأ العمل بإنشاء سد دهوك في عام 1980، وبوشر بعملية خزن المياه بعد الانتهاء من بنائه عام 1987.

جدير بالذكر انه ومع كل مرة تتزايد فيها الامطار في مواسمها يبرز القلق على السدود ومستويات خزينها المائي.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في كانون الأول من عام 2018 قد عرضت ثلاثة سدود في محافظة دهوك لخطر الانهيار، وجرى معالجة ذلك في حينه.

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