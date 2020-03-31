2020/03/31 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واحدة من أصعب الجرائم عندما يلبس القاتل ثوب البراءة ،والأصعب منها عندما يكون القاتل متخفياً مضموماً لا يُرى، لا بعين مجردة ولابمجهر ٍ دقيق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من الذي يقتل القاتل المُدلل؟ ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من الذي يقتل القاتل المُدلل؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).