خلية الأزمة في البصرة تصدر قرارات جديدة بشأن الحظر الوقائي: منع كافة الموظفين من الحركة باستثناء هؤلاء

2020/03/31 | 18:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه رئيس خلية الازمة في محافظ البصرة المحافظ اسعد العيداني، اليوم الثلاثاء، بمنع الحركة والتجول بشكل عام في مركز واقضية المحافظة بما في ذلك موظفي الدوائر الحكومية باستثناء موظفي المؤسسات الصحية ومنتسبي الداخلية والدفاع.وجاء في النداء الامني، ان الحظر شمل موظفو دوائر النفط والكهرباء والموانئ فضلا عن عدم السماح للموظفين فيها […]

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