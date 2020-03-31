تمديد حظر التجوال في كردستان لعشرة أيام

2020/03/31 | 18:23 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في عموم أنحاء الإقليم لمدة عشرة أيام إضافية.وقال الوزير في مؤتمر صحفي ، تابعته "كلكامش برس" إنه "تقرر تمديد حظر التجوال لعشرة أيام لغاية 11 نيسان المقبل، بعد إجراء مناقشات مستفيضة بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الصحة وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".وأشار أحمد إلى "أهمية سريان حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا شاكراً التزام المواطنين بالتعليمات والإرشادات".وأوضح أن "القرار يشمل منع الدخول إلى إقليم كردستان مع استمرار الحركة التجارية على حالها".

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