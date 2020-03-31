2020/03/31 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدرت دائرة صحة محافظة النجف، بياناً بشأن تسجيل اثنتين وعشرين إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الدائرة في بيان أن الحالات توزعت في عدد من أحياء المحافظة، مبينة وصول عدد الإصابات في المحافظة الى مئة وإحدى وعشرين حالة مؤكدة، إضافة الى أربع حالات وفاة.

كدت الدائرة، اتخاذ الدائرة كافة الاجراءات العلاجية للمصابين والاجراءات الوقائية بحق الملامسين لهم، داعية جميع المواطنين إلى الالتزام بتوصيات خلية الازمة وفي مقدمتها الالتزام بحظر التجوال.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تسجيل 22 إصابة جديدة .. صحة النجف تطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تسجيل 22 إصابة جديدة .. صحة النجف تطالب المواطنين بالالتزام بحظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).