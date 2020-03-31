تعرض أنبوب نقل الغاز إلى تركيا إلى انفجار كبير

2020/03/31 | 18:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وسائل إعلام إيرانية، عن تعرض أنبوب تصدير الغاز الإيراني إلى تركيا إلى انفجار كبير.

ونقلت وسائل الإعلام عن مدير عام دائرة الغاز بمدينة ماكو رسول نوري نسب، تأكيده نبأ وقوع الانفجار صباح اليوم الثلاثاء، داخل الأراضي التركية، بالقرب من معبر بازركان بين البلدين، مشيرا إلى إرسال فرق فنية لتقييم الحادث الذي لم يؤدي حسب قوله إلى انقطاع إمدادات الغاز إلى تركيا.

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