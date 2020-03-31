وزير داخلية اقليم كردستان يعلن تمديد حظر التجوال لـ 10 ايام

2020/03/31 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

اعلن وزير الداخلية في اقليم كردستان، ريبر احمد، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول لـ10 ايام اخرى، كجزء من الاجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء (كورونا- كوفيد-19)، في اراضي الاقليم.

وبين احمد، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ، انه "تقرر تمديد حظر التجوال الشامل، 10 ايام اضافية في جميع محافظات الاقليم".

وكشفت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الثلاثاء (31 آذار 2020)، سبب ازدياد حالات الإصابة بفايروس كورونا في أراضي الإقليم، بالأيام الأخيرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد قادر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تزايد حالات الإصابة في الإقليم أمر متوقع، نتيجة زيادة الفحوصات وتتبع الحالات المشتبه بها"، مؤكداً: "نحن نقوم بواجبنا تجاه المناطق التي انتشر فيها الفيروس".

وأضاف قادر: "بمقابل ارتفاع الإصابات، كانت لدينا مجموعة من حالات الشفاء، وهو مؤشر جيد والأمر ما زال تحت السيطرة، لكن نحتاج إلى تعاون ووعي أكثر من المواطنين، ودعم سريع من الحكومة الاتحادية لمواجهة تفشي الفيروس".

وأشار إلى أن "انحسار الفيروس في الأيام المقبلة يعتمد على درجة وعي المواطن، وتعاونه مع الفرق الطبية"، مؤكداً أن "القادمين من أوربا الذي قدموا في الأسابيع الماضية للإقليم، عليهم أن يخضعوا للفحص الشامل".

وأوضح، أن "الإقليم سجل حتى الآن 161 إصابة وحالتي وفاة و56 حالة شفاء، وجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل مستقرة، ولا توجد مخاطر على حياتها".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير صحة إقليم كردستان سامان البرزنجي، أن 97 إصابة مسجلة في الإقليم بفيروس كورونا انتقلت عبر التلامس، مبينا أن قرار حظر التجوال حد من تفشي الفايروس.

وقال البرزنجي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع القنصل الصيني العام في الاقليم، إن "اليوم كان لنا اجتماع اخر مع الوفد الصيني وسعداء ان الفريق الطبي الصيني عمل تقييما جيدا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الاقليم"، مضيفا ان "هذه الاجراءات كانت سببا في عدم تسجيل معدلات كبيرة في الاصابة بالفيروس".

وأضاف: "سنأخذ بنظر الاعتبار جميع ملاحظات الوفد الصيني التي وردت في تقرير قدمه لوزارة الصحة"، مؤكدا ان "بقاء المواطنين في المنازل هو اهم اجراء اتخذ على مستوى العالم".

وتابع أن "تقريرهم يضم تفاصيل عديدة حول الاجراءات الاحترازية وكيفية مكافحة الفايروس واجراء الفحوصات وكل ما يتعلق بشأن هذا الفايروس".

ولفت وزير صحة كردستان الى ان "من بين 160 حالة اصابة بالفيروس سجلها اقليم كوردستان 97 منها كانت بالتلامس".

وعن تمديد الحظر أكد الوزير "نحن في وزارة الصحة نعتبر حظر التجوال احد الاسباب الرئيسية في عدم تفشي الفيروس وايضا الحجر الصحي للمصابين واجراء مسح حول المناطق التي يوجد فيها الفيروس".

ونوه الى ان "وزارة الصحة ترى ان الحظر مهم وهو السبب الرئيس في منع انتشار الفيروس وهو يصب في المصلحة العامة".

وكان وزير الصحة في اقليم كردستان، سامان برزنجي، قد أعلن، أمس الاثنين، تسجيل 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال سامان برزنجي، في مؤتمر صحفي، إن "اقليم كردستان سجل اليوم 11 اصابة جديدة بفيروس كورونا"، مبيناً أن "اجمالي الاصابات بلغ 161".

بغداد اليوم - الديوانية

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وقال المصدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير عام تربية محافظة الديوانية، عقيل الجبوري، تم

بغداد اليوم- بغداد

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وعلق رضائي، عبر تغريدة على موقع تويتر

بغداد اليوم-ديالى

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وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "القوات الامنية ضمن قيادة عمليات ديالى، وخلال

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