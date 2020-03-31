صدمة في أوروبا تغير المعادلة.. وفاة طفلة عمرها 12 سنة بفيروس كورونا

2020/03/31 | 18:29 - المصدر: بغداد اليوم

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لقيت يافعة بلجيكية تبلغ من العمر 12 عاما حتفها بفيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، لتصبح بذلك أصغر شخ...





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