2020/03/31 | 19:09 - المصدر: الغد برس

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خلية الازمة النيابية تصدر 7 مقررات وتطالب بالاسراع بصرف رواتب الع

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خلية الازمة النيابية تصدر 7 مقررات وتطالب بالاسراع بصرف رواتب العقود والاجور اليومية

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