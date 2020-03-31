حل إيطالي يبعد لوتارو عن برشلونة

2020/03/31 | 19:09 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الثلاثاء، عن عدم اهتمام إنتر ميلان باجراء صفقات تبادلية لبيع مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وقد يصبح لاوتارو بطل أغلى انتقال للاعب من الدوري الإيطالي، إذا رحل عن إنتر بعد سداد قيمة الشرط الجزائي في عقده (111 مليون يورو)، في ظل اهتمام قوي من برشلونة بضمه، حيث أكد إنتر عدم وجود أي نية لبيعه بأقل من قيمة الشرط الجزائي.

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد التقى مسؤولو إنتر مع ممثلي اللاعب، وأخبروهم أن الصيف المقبل قد لا يكون أنسب وقت لرحيل لاوتارو، في ظل أزمة فيروس كورونا، وتأثيرها الاقتصادي على الأندية.

وطلب إنتر من لاوتارو، كحل وسط، البقاء لموسم آخر، مع الإبقاء على الشرط الجزائي في عقده كما هو، ولن يتم وقف العمل به عقب أول أسبوعين من يوليو/ تموز 2020، كما هو منصوص عليه.

ويرغب برشلونة في عرض لاعبين أو ثلاثة ضمن الصفقة لتخفيض ثمن بيع لاوتارو، ولكن الصحيفة أكدت أن إنتر لن يهتم بذلك، وسيتمسك بقيمة الشرط الجزائي، إذا كان اللاعبون المعروضون خارج اهتمامات النيراتزوري.

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