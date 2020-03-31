سمير حنا خمورو - هل ستحصل ثورة الجياع في العراق بسبب الكورونا

2020/03/31 | 19:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سمير_حنا_خمورو هل ستحصل ثورة الجياع في العراق مع انتشار فايروس كورونا اكتشفت الدول المتقدمة واميركا، نقصا كبيرا في اجهزة التنفس في مستشفياتها وايضاً ما ينتج منها من قبل شركات التصنيع، وبدأ سباق محموم فيما بينها لشراء هذه الاجهزة التي ارتفع سعرها لقلة المعروض منها، وطلبت الحكومات من مصانع لا علاقة لها بإنتاج الجهاز إلى تحوير خطوط إنتاجها لتستطيع سد النقص.مثلما حدث مع شركات تصنيع السيارات مثلا في اوروبا وأمري......

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