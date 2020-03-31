كردستان العراق تمدد حظر التجوال للـ 10 ابريل

2020/03/31 | 19:15 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير داخلية منطقة كردستان العراق ريبر أحمد، الثلاثاء، عن تمديد حظر التجوال في المنطقة إلى العاشر من شهر نيسان / ابريل القادم....

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