تأجيل استيفاء أقساط قروض صندوق الإسكان لـ3 أشهر

2020/03/31 | 19:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وجه وزير الإعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة بنكين ريكاني، الثلاثاء، بتأجيل استيفاء الأقساط المترتبة على المقترضين من دائرة صندوق الإسكان العراقي التابع للوزارة.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير وجه بتأجيل الاستيفاء مدة ثلاثة أشهر (آذار ونيسان وآيار) على أن لا يترتب عن التأجيل أية فوائد تأخيرية لغرض تخفيف الأعباء المالية عن مقترضي الصندوق في ظل الظروف التي يمر بها البلد".

وأشار البيان إلى "إيقاف قبول وترويج المعاملات الإقراضية الجديدة، مؤقتا، والاكتفاء بصرف المعاملات المقبولة سابقاً قبل هذا التوجيه وحسب توفر السيولة النقدية لدى الصندوق".

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