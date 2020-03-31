هذه الدول لم تطرق كورونا ابوابها حتى الآن

2020/03/31 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]غزا فيروس كورونا مشارق الأرض ومغاربها، ووصفته منظمة الصحة العالمية بـ"الجائحة"، إلا أن دولا قليلة لم تعلن بعد عن وصوله إليها،وهذا مبعث سرور إن صح إعلانها وسها الفيروس عن طرق بابها.

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