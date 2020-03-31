الشباب والرياضة تكشف تفاصيل استقطاع منح الابطال والرواد

2020/03/31 | 19:16 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت وزارة الشباب والرياضة، الثلاثاء، تفاصيل الاستقطاع الضريبي من منح الابطال والرواد.

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