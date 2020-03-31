2020/03/31 | 19:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يصرح عبر المربد بالسعر الحقيقي لبرميل النفط، وكيف يتم احتسابه؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 19:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط يصرح عبر المربد بالسعر الحقيقي لبرميل النفط، وكيف يتم احتسابه؟) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط يصرح عبر المربد بالسعر الحقيقي لبرميل النفط، وكيف يتم احتسابه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).