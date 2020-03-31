فيفا يصدر 3 تعديلات بشأن استكمال الموسم وعقود اللاعبين

2020/03/31 | 19:22 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” 3 تعديلات بشأن عقود اللاعبين، وذلك بعد عدم استقرار الدوريات والمنافسات وتأجيلها بسبب كورونا.فيروس كورونا المستجد تسبب في إيقاف العديد من الدوريات حول العالم، وبذلك إذا تم استكمالها ستتواصل حتى تموز وربما أب المقبل.الاتحاد الدولي أكد أنه ليس من شأنه تحديد موعد انتهاء البطولات المحلية والقارية، وما

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