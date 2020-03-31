كورونا يحرك مبادرات التكافل الاجتماعي في دهوك (صور)

2020/03/31 | 19:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ على مدى أشهر قليلة، تسلل فيروس كورونا المستجد إلى معظم أرجاء المعمورة جالباً معه الموت والهلع.

إلا أن الفيروس الذي تحول رسمياً إلى جائحة، لم يتمكن من سرقة الأمل من قلوب الناس، حيث برزت بوادر إيجابية بين ثنايا اليأس لمد يد العون للشرائح التي كانت الأكثر تضرراً من انتشار الوباء.

ففي محافظة دهوك، بادر عدد من الشباب بتشكيل فرق تطوعية لتأمين وجبات غذائية لعناصر الأجهزة الامنية المرابطة في نقاط المراقبة لتطبيق إجراءات حظر التجوال، إضافة إلى العوائل المتعففة.

مسؤول الفرق المتطوعة كاميران مرعي قال لشفق نيوز، إن "الفرق تعمل على عدة محاور منها تأمين وجبات غذائية للقوات الامنية لسبعة أيام متتالية مع توزيع المظلات والمطريات على افرادها المرابطين في نقاط المراقبة والتفتيش".

وأضاف مرعي أن المبادرة تشمل كذلك توزيع الحصص الغذائية على العائلات ذات الدخل المحدود في مدينة دهوك لإعانتها على مواجهة الظروف الاستثنائية.

من جانبه، أوضح الناشط المدني ومسؤول أحد الفرق التطوعية دلشاد جماني آلية جمع التبرعات قائلاً "انها تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي، وبث مقاطع مصورة يناشد من خلالها المتطوعون ميسوري الحال من رجال الاعمال واصحاب الشركات لتقديم المساعدات العينية للفرق التطوعية بفدف توزيعها على المحتاجين ممن تقطعت بهم السبل لتوفير قوتهم اليومي بعد تطبيق اجراءات حظر التجوال في محافظة دهوك".

وقال دلشاد لشفق نيوز، إن "المجاميع الشبابية قدمت مساعدات غذائية لأكثر من 850 عائلة في عموم مناطق المحافظة"، معرباً عن أمله "في زيادة هذا الرقم قريباً الى 2000 عائلة".

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