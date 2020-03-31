2020/03/31 | 19:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط اربع قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سقوط اربع قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).