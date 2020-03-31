خلية الأزمة في ديالى تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

2020/03/31 | 19:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، تسجل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا.

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