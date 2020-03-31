إجراءات جديدة في كردستان لمواجهة

2020/03/31 | 19:31 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلنت السلطات في إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال لعشرة أيام أخرى، ومنع دخول السائحين خلال هذه الفترة.

مددت السلطات في كردستان حظر التجوال إلى 11 نيسان

وقال وزير الداخلية في حكومة الإقليم ريبر أحمد، يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس، إن "سلطات الإقليم قررت تمديد حظر التجوال في عموم كردستان حتى 11 نيسان/أبريل، بعد إجراء مناقشات مستفيضة بالتنسيق مع المحافظين ووزارة الصحة وأخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء".

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وأكد أحمد، على "أهمية سريان حظر التجوال لمنع تفشي فيروس كورونا"، مبينًا أن "القرار يشمل منع الدخول إلى إقليم كردستان مع استمرار الحركة التجارية على حالها".

ودعا الوزير، إلى التعاون بين المواطنين والقوات الأمنية في تطبيق حظر التجوال وعدم استغلال الاستثناءات المعلنة لتحقيق "أغراض شخصية"، فيما استنكر "ترويج البعض معلومات عن عدم الالتزام بقرار حظر التجوال بغرض إثارة الفوضى والبلبلة"، مؤكدًا "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

كما أوضح، أن "حظر التجوال يشمل المركبات والمارة، ومع ذلك تم تخويل المحافظات والأقضية والنواحي بإصدار التعليمات الخاصة بتقديم التسهيلات"، مبينًا أن السلطات "منحت مهلة 72 ساعة تبدأ من الساعة الـ12 من منتصف هذه الليلة للسماح بالتنقل لجمع شمل الأسر التي انقطع أفرادها عن بعضهم البعض".

وكشف وزير داخلية كردستان، عن تشكيل لجنة لبحث الإفراج الشّرطي عن فئات من السجناء باستثناء المحكوم عليهم لارتكابهم "جرائم القتل والإرهاب والتجسس والمخدرات"، مع تقديم المقترحات بهذا الشأن إلى رئاسة إقليم كردستان، لافتًا إلى أن "حكومة الإقليم ستجتمع غدًا لبحث آلية التخفيف عن المستأجرين وعمل القطاع الخاص".

أكدت السلطات في كردستان أنها لا تنوي المساس برواتب الموظفين على الرغم من الأزمة الاقتصادية

وحول رواتب الموظفين، بيَّن الوزير أن الحكومة "لم تتخذ حتى الآن أي قرار لقطع رواتب الموظفين أو إدخارها"، مؤكدًا أن "الحكومة لا تنوي المساس بالرواتب وهذا آخر ما يتم التفكير فيه رغم انخفاض الإيرادات إثر إجراءات مكافحة فيروس كورونا".

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