2020/03/31 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مسؤولون لفرق تطوعية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، الثلاثاء 31-3-2020، القطوعات الأمنية الكثيرة التي تعيق حركتهم دون النظر بعين الأعتبار لدورهم المهم في ايصال المساعدات للعائلات المتعففة .

خالد الدراجي، م

بغداد اليوم - ديالى

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الثلاثاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، إن "محافظة ديالى سجلت حالتين موجبة مصابين بفيروس كورونا".

وأضافت، أن "الحالة الاولى م

بغداد اليوم - بغداد

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة وصفتها بالمهمة للشعب العراقي فيما طرحت مخاوف واضحة بسبب عدم التزام فئات بحظر التجوال.

وقال ممثل المنظمة في العراق د.



ادهم اسماعيل في رسالة مصورة وزعتها وزارة الصحة العراقية ان " هناك جهود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النقل تعلن وصول 276 عراقي كانوا عالقين في الامارات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النقل تعلن وصول 276 عراقي كانوا عالقين في الامارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).