سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى

2020/03/31 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، سقوط 4 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق المحافظة.

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