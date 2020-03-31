2020/03/31 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم- ديالى
اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، سقوط 4 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق المحافظة.
و...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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