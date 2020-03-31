سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى


سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرق ديالى
2020/03/31 | 19:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

 بغداد اليوم- ديالى

 اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، سقوط 4 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق المحافظة.

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