“يس عراق” ترصد الموقف الأولي للإصابات الجديدة بكورونا قبل إعلان الموقف الوبائي الشامل

2020/03/31 | 19:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دوائر الصحة في بعض المحافظات عن الارقام الاولية المسجلة في دوائرها بشأن اصابات كورونا لهذا اليوم، حيث رصدت “يس عراق” 37 اصابة حتى الان قبل اعلان الموقف الوبائي الشامل لوزارة الصحة.وأكد مدير إعلام صحة ديالى فارس العزاوي، تسجيل اصابتين جديدتين بفايروس كورونا الأولى لرجل يسكن بعقوبة / الكاطون يبلغ من […]

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