2020/03/31 | 19:32 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة النقل تعلن وصول 276 مواطنا من الامارات الى العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة النقل تعلن وصول 276 مواطنا من الامارات الى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).