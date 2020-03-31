طريقة الحكومة لبيع الخبز بحجة كورونا… وسيلة جديدة لإذلال السوريين

2020/03/31 | 19:33 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة تظهر ازدحاماً كبيراً أمام سيارات، ونقاط بيع الخبز، التي اعتمدتها الحكومة السورية كبديل عن البيع من الأفران، بحجة منع الازدحام أمام الأفران، تحسباً

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