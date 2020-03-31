أمريكا تتجاوز الصين في حصيلة وفيات كورونا

2020/03/31 | 19:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا بالولايات المتحدة إلى 3393 حالة يوم الثلاثاء متجاوزا بذلك إجمالي عدد الوفيات المسجلة في الصين وليصبح بذلك ثالث أعلى معدل في العالم بعد إيطاليا وإسبانيا وذلك وفقا لحصيلة أعدتها رويترز.

وحث مسؤولو الصحة الأمريكيين على الالتزام بأوامر البقاء في بيوتهم والإجراءات الأخرى لاحتواء انتشار الفيروس .

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