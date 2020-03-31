ضمن حملة “وعي”.. الحشد يتأهب لإطلاق عملية كبرى لمواجهة كورونا في بغداد

2020/03/31 | 19:38 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم الحشد الشعبي يوم غد الاربعاء اطلاق حملة تعفير كبرى للوقاية من فيروس كورونا في العاصمة بغداد.وذكر بيان لحملة “وعي” ان “الحملة ستنطلق ضمن الجهود الواسعة التي يبذلها الحشد الشعبي بمختلف مديرياته وتشكيلاته منذ في محافظات العراق ومنذ بداية انتشار الوباء في البلد”.وأضاف البيان، ان “الحملة ستشمل كافة مناطق بغداد بمشاركة المئات من

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