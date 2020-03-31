أرقام مخيفة عن إمكانيات سوريا في مواجهة “كورونا”!

2020/03/31 | 19:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تترنح فيه أنظمة الرعاية الصحية الأكثر تقدماً في العالم في مواجهة فيروس #كورونا، فإن سوريا، التي دُمر نظامها الصحي بسبب سنوات الحرب الطويلة، معرضة بشكل خاص لتفشي

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