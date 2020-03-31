خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعاً وتصدر 7 توصيات

2020/03/31 | 19:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب رئيس خلية الازمة النيابية، النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، مساء اليوم الثلاثاء، جميع النواب باستنفار جهودهم "ميدانياً" لحين القضاء على وباء كورونا، فيما أقرت الخلية عدداً من التوصيات.وذكر المكتب الإعلامي للكعبي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن "الخلية قدت اجتماعها الخامس برئاسة الكعبي وبحضور كامل اعضاءها مع استضافة عددا من نواب محافظة النجف".وقال الكعبي، بحسب البيان، إن على "جميع اعضاء مجلس النواب استنفار جهودهم عبر تواجدهم الميداني ضمن رقعهم الجغرافية في بغداد والمحافظات وان يكونوا جزءا من خلايا الازمة في البلاد حتى انتهاء الازمة".واضاف ان "الخريطة الوبائية في بعض المحافظات والتصاعد الخطر في نسب انتشار الوباء تتطلب صلاحيات اوسع للمحافظين لاتخاذ قرارات حازمة وعاجلة على الصعيدين الامني والطبي خلال فترة مواجهة كورونا حصرا".واكد على "دراسة تطبيق الحجر المنزلي خلال الايام المقبلة، ومعالجة حالة التراخي والاستخفاف بفرض حظر التجوال".وتابع "جرى خلال الاتفاق على مجموعة من التوصيات والمقررات الاتية: مطالبة رئيس خلية الازمة الوزارية بزيادة التخصيصات المالية الطارئة لمحافظة النجف والتي تعتبر ضمن المستوى الثاني بعد بغداد في عدد الاصابات بوباء كورونا للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره".وشدد على "مطالبة مجلس الوزراء للاسراع في استكمال انجاز وتهيئة المستشفى الالماني في محافظة النجف، ومطالبتها بتشجيع ودعم الابطال من الملاكات الصحية والطبية الملامسين والعاملين على مواجهة وباء كورونا عبر منح كتب الترقية المناسبة والمكافئات الشهرية".وطالب الكعبي "خلايا الازمة ببغداد ورؤساء خلايا الازمة في المحافظات بتهيئة الاماكن والمباني البديلة للمستشفيات وتهيئتها كأماكن للحجر الصحي للمصابين والملامسين والوافدين العراقيين".وحث على "مطالبة مجلس الوزراء ووزارة المالية للمباشرة بإطلاق رواتب العقود والاجور اليومية واستكمال صرف رواتب موظفي الدولة".ودعا "المحافظات بفتح حساب مالي خاص لكل محافظة، الذي من شأنه تسهيل ايداع المبالغ الطارئة من المركز والجهات المانحة المتبرعة".وطالب القائد العام للقوات المسلحة بـ"تشديد اجراءات فرض حظر التجوال وزيادة القطعات العسكرية في الاحياء والمدن سيما الموبوءة، مع ضرورة تقديم المبالغ النقدية والسلات الغذائية للعوائل المتعففة واصحاب الدخل المحدود".واشار الى "استضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اجتماع خلية الازمة ليوم غد لدراسة امكانية صرف منح طارئة خلال فترة الحظر للعوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي والدخل المحدود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعاً وتصدر 7 توصيات) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تعقد اجتماعاً وتصدر 7 توصيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).