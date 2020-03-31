🟠أنيستا ينضم إلى مشروع نادال التضامني

2020/03/31 | 19:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انضم أندريس إنييستا نجم نادي فيسيل كوبي الياباني، للمشروع التضامني الذي يحمل شعار (أفضل انتصاراتنا) تحت رعاية الصليب الأحمر والنجمين باو جاسول ورافائيل نادال لمواجهة فيروس كورونا المتفشي في العالم […]

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