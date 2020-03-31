🟠اللجنة المالية النيابية:”تبرعات المصارف” لمواجهة لم تصل الى وزارة الصحة”.كورونا.

2020/03/31 | 19:46 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية النائب احمد مظهر الجبوري، الثلاثاء مصير “تبرعات المصارف” لمواجهة كورونا.وقال الجبوري في حديث لـه، ان “المصارف الحكومية والاهلية قدمت تبرعات لدعم مسار مواجهة فيروس […]

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