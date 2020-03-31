2020/03/31 | 19:46 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بسقوط اربع قذائف هاون على قرية الاصلاح شمال شرقي ديالى....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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