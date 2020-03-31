سقوط 4 قذائف هاون على قرية شمال شرقي ديالى

2020/03/31 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الثلاثاء، بسقوط اربع قذائف هاون على قرية الاصلاح شمال شرقي ديالى....

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