إقليم كردستان يمدد حظر التجوال لغاية العاشر من نيسان المقبل

2020/03/31 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كردستان، تمديد حظر التجوال في الإقليم لغاية العاشر من نيسان المقبل.

وأكد وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد في مؤتمر صحفي، ان قرار حظر التجوال الذي تم تطبيقه خلال الأيام الماضية، كان عاملا مؤثرا في تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا، والتي كان من الممكن ان تتجاوز الالاف حسب قوله، على الرغم من التأثيرات السلبية للقرار على الحالة المعيشية لذوي الدخل المحدود، ودوره في خفض الواردات وحركة نقل البضائع، مبينا ان بإمكان المواطنين الذين غادروا أماكن سكنهم الى مناطق أخرى، العودة الى مدنهم خلال الساعات الاثنتين والسبعين المقبلة.

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