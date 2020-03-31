حسين العقابي يقترح توزيع منحة طارئة لذوي الدخل المحدود وبعض الموظفين

2020/03/31 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقترح عضو مجلس النواب، عن كتلة النهج الوطني، حسين العقابي، منحة طارئة لذوي الدخل المحدود وبعض الموظفين، لافتا إلى أنهم يواجهون أوضاعاً صعبة ومعاناة انسانية.

وقال العقابي، في بيان مضى على إعلان فترة حظر التجوال لمواجهة فيروس كورونا المستجد اكثر من أسبوعين، وسيستمر لأسبوعين آخرين وربما اكثر، والعوائل العراقية من ذوي الدخل المحدود وبعض شرائح الموظفين تعاني صعوبات جمة بسبب عدم تأمين الجانب المالي لهم من قبل الحكومة.

واضاف منذ عدة أشهر لم يستلم المتعينون الجدد في وزارة التربية وعقود وزارة الكهرباء والمحالون على التقاعد مؤخرا فضلا عن الكسبة والمشمولين بصندوق الرعاية الاجتماعية اي مبالغ مالية تعينهم على مواجهة هذه الأزمة الصعبة.

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