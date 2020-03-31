عملية أمنية استباقية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي

2020/03/31 | 19:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفذت القوات الامنية عملية استباقية ضد فلول تنظيم داعش الارهابي.

واعلنت خلية الاعلام الامني ان القوات الامنية ضمن قيادة عمليات ديالى، وخلال العمليات الاستباقية للبحث والتفتيش في البساتين الواقعة بين منطقة المخيسة وشيخي، تمكنت من العثور على اربعة اوكار وسبع عبوات ناسفة وملابس عسكرية وبرميل بداخله بودرة تي ان تي وقد تم تفجير المواد من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة الخامسة.

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